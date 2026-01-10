باكستان.. الجيش يعلن مقتـ ل 11مسلحا مدعومين من الهند شمالي البلاد

نجحت قوات الأمن الباكستانية في قتل 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليتين منفصلتين نُفذتا في إقليم خيبر بختونخوا، شمالي باكستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR)، اليوم السبت.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن عملية استخباراتية نُفذت في منطقة شمال وزيرستان، عقب ورود معلومات عن وجود مسلحين. وخلال العملية، استهدفت قوات الأمن مخبأ للمسلحين بشكل فعال، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قُتل ستة مسلحين".

وفي عملية منفصلة في منطقة كورام، اشتبكت قوات الأمن مع مجموعة أخرى من المسلحين، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين بعد معركة بالأسلحة النارية، بحسب البيان.