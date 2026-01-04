باكستان تختبر صاروخ كروز جوي جديد يقارن بصواريخ «ستورم شادو» الأوروبية (صور)

أعلنت باكستان عن نجاح أول اختبار طيران لصاروخ كروز جديد يطلق من الجو، في خطوة تعكس تقدم برنامجها المحلي لتطوير الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.

ووفقًا لما أورده موقع Defense Express، فإن الصاروخ الجديد يقترب في قدراته المعلنة من صواريخ كروز الأوروبية الحديثة، وعلى رأسها «ستورم شادو» و«سكالب».

أول تجربة إطلاق ناجحة

أكد سلاح الجو الباكستاني تنفيذ أول تجربة إطلاق لصاروخ كروز «تيمور»، حيث أظهرت لقطات مصورة إطلاق الصاروخ من مقاتلة «ميراج 3». وبعد انفصاله عن الطائرة، اشتعل محرك الصاروخ وواصل الطيران لمسافة محددة قبل أن يصيب الهدف بدقة. ورغم أن الاختبار لم يتضمن التحليق على ارتفاعات منخفضة، إلا أن دقة الإصابة كانت محور التركيز الأساسي في هذه المرحلة.

قدرات تقنية متقدمة

يطور صاروخ «تيمور» من قبل شركة «جلوبال إندستريال آند ديفنس سوليوشنز» الباكستانية، وكان قد كشف عن نموذج أولي له عام 2022. وتشير البيانات الرسمية إلى أن وزن الصاروخ عند الإطلاق يبلغ نحو 1200 كغم، فيما يصل مداه إلى 600 كيلومتر في النسخة التقليدية.

ويعتمد الصاروخ على منظومة ملاحة متعددة تشمل أنظمة القصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تقنيات DSMAC وTERCOM. وفي المرحلة النهائية من الطيران، يستخدم باحثا يعمل بالتصوير الحراري، وهو ما يضعه تقنيًا في فئة قريبة من صواريخ «ستورم شادو» و«سكالب» الأوروبية.

امتداد لبرنامج صاروخي قائم

لا يعد «تيمور» أول صاروخ كروز تطوره باكستان محليا؛ إذ دخل صاروخ «رعد» الخدمة عام 2012، تلاه «رعد 2» في 2020. إلا أن النسخ السابقة لم تكن مزودة بباحث حراري. ويرى محللون أن الصاروخ الجديد يمثل تطورًا طبيعيًا لتلك البرامج، مع تحسينات تشمل تصميم الزعانف الخلفية على شكل حرف X لتقليل البصمة الرادارية.

تحديات الدمج مع الطائرات

لم تعلن إسلام آباد بعد جدولا زمنيا واضحا لاستكمال الاختبارات، إذ لا يزال المشروع في مراحله الأولى من التجارب الجوية. ويعد دمج الصاروخ مع منصات جوية متعددة أحد أبرز التحديات، خاصة مع الطائرات الحديثة. فدمجه مع مقاتلات JF-17 وJ-10CE يتطلب تعاونًا تقنيًا مع الصين، في حين أن استخدامه على طائرات F-16 يبقى مستبعدًا دون موافقة الولايات المتحدة. ولهذا السبب، أُجريت التجارب الأولية باستخدام طائرات «ميراج 3» التي لا تزال تخدم على نطاق واسع في سلاح الجو الباكستاني.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه أهمية صواريخ كروز الدقيقة في النزاعات الحديثة، حيث أظهرت تجارب ميدانية حديثة من بينها استخدام صواريخ «ستورم شادو» في أوكرانيا الدور الحاسم لهذه الأسلحة في تنفيذ ضربات بعيدة المدى عالية الدقة.