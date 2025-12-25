غدا.. رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

يبدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غدا /الجمعة/ زيارة رسمية إلى باكستان لبحث كافة جوانب العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكر راديو باكستان اليوم /الخميس/ أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وهى تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى باكستان بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة .. ويرافقه في الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسئولين بارزين.



ولفت الراديو إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان والإمارات، وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز التعاون في مجالات رئيسية، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية.

