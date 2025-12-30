قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قادة باكستان يعزون بنجلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

خالدة ضياء
خالدة ضياء
أ ش أ

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف عن حزنهما العميق وأسفهما إزاء وفاة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء.

كما أعرب زرداري - في منشور عبر منصة "إكس" أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم، الثلاثاء - عن تعازيه لعائلة خالدة ضياء والشعب البنغالي، مشيرا إلى أنه سيتم تذكر قيادتها وخدماتها بكل احترام.

بدوره، قال شريف - في منشور عبر منصة "إكس" - إن خالدة ضياء كانت صديقة وفية لباكستان، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب الشعب البنغالي في هذه اللحظة الحزينة.

وأضاف: "أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها وشعب بنجلاديش في هذا الوقت الصعب".

وكان الأطباء قد أعلنوا في وقت سابق اليوم وفاة خالدة ضياء في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لبنجلاديش عقب 40 يوما من نقلها للمستشفى في العاصمة "داكا"، حيث كانت تعاني من بعض الأمراض المزمنة.

رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري رئيس الوزراء محمد شهباز شريف

