في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
أخبار العالم

رئيس باكستان يدعو إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في 2026

رئيس باكستان
رئيس باكستان
أ ش أ

دعا الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمصالحة في عام 2026.


وحث زرداري - في رسالته بمناسبة العام الجديد، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الخميس/ - المواطنين والقوى السياسية على تجديد التزامهم بحماية مستقبل البلاد في ظل التحديات الدولية والمحلية المتزايدة .. مشيرًا إلى أن الوحدة والصمود عناصر أساسية لتجاوز هذه التحديات.


وحذر زرداري من أن تغير المناخ أصبح قضية أمن قومي، لافتًا إلى الفيضانات والجفاف وندرة المياه وموجات الحر الشديدة باتت الوضع الطبيعي الجديد. 


وأكد الرئيس الباكستاني ضرورة اتخاذ الإجرءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، وحث القوى السياسية على المشاركة بشكل بناء في البرلمان، وحذر من السماح باستغلال أي قضية سياسية من جانب عناصر معادية تسعى لتقويض استقرار باكستان أو دعم الإرهاب.


وحول التحديات الأمنية التي واجهتها البلاد العام الماضي، قال زرداري إن الوحدة الوطنية وبسالة القوات المسلحة تضمنان الدفاع عن سيادة باكستان، وأكد مجددا التزام بلاده بالسلام.


وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال زرداري إن باكستان ستواصل العمل كعضو مسئول في المجتمع الدولي من خلال الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف، وجدد استعداد باكستان لحل جميع النزاعات العالقة مع الهند سلميا، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.


وأعرب الرئيس الباكستاني عن أمله في إنهاء الصراعات الدولية، بما في ذلك الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا دعم باكستان للشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.
 

استقرار باكستان دعم الإرهاب التزام بلاده بالسلام الوحدة الوطنية الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري

