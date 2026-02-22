مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش عددًا من المبادرات المجتمعية

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث استهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين سيادته وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

كما قدم المجلس التهنئة إلى الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، بمناسبة صدور قرار تعيينه محافظًا للبحر الأحمر، وإلى الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتكليفه قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، وكذلك إلى الدكتور وائل المغلاني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، لتكليفه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة.

وتقدم المجلس كذلك بخالص التهنئة إلى المهندس أيمن إبراهيم عطية، بمناسبة تعيين سيادته محافظًا للإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجامعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحرصه على دعم جهود التنمية وخدمة المجتمع السكندري.

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الإعداد والمشاركة الفعالة في مبادرة «شهر الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أهمية توجيه المساعدات والوجبات الغذائية إلى مستحقيها، في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل الجامعة. كما أكدت استمرار دور القوافل المجتمعية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم الدعم إلى القرى والمناطق النائية، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرض المجلس التقرير المصور الخاص بمبادرة الجامعة للإدارة الذكية للمخلفات، متناولًا أهداف المبادرة وخطوات التقديم ومجالات المشاركة، مع التأكيد على إتاحة الفرصة لجميع طلاب الجامعة للمشاركة بها سواء بشكل فردي أو جماعي.

ووافق المجلس على تجديد تعيين الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، عضوًا من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين.

كما ناقش المجلس عددًا من الأنشطة وورش العمل والندوات والمبادرات والدورات التدريبية التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة خلال شهري يناير وفبراير 2026، في إطار دعم دور الجامعة المجتمعي وتعزيز إسهامها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.