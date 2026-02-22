قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش عددًا من المبادرات المجتمعية

مجلس تنمية المجتمع بالإسكندرية
مجلس تنمية المجتمع بالإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة الإسكندرية اجتماعه برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث استهل المجلس أعماله بتقديم التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين سيادته وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

كما قدم المجلس التهنئة إلى الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، بمناسبة صدور قرار تعيينه محافظًا للبحر الأحمر، وإلى الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتكليفه قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، وكذلك إلى الدكتور وائل المغلاني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، لتكليفه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة.

وتقدم المجلس كذلك بخالص التهنئة إلى المهندس أيمن إبراهيم عطية، بمناسبة تعيين سيادته محافظًا للإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجامعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحرصه على دعم جهود التنمية وخدمة المجتمع السكندري.

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الإعداد والمشاركة الفعالة في مبادرة «شهر الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أهمية توجيه المساعدات والوجبات الغذائية إلى مستحقيها، في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي داخل الجامعة. كما أكدت استمرار دور القوافل المجتمعية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم الدعم إلى القرى والمناطق النائية، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

واستعرض المجلس التقرير المصور الخاص بمبادرة الجامعة للإدارة الذكية للمخلفات، متناولًا أهداف المبادرة وخطوات التقديم ومجالات المشاركة، مع التأكيد على إتاحة الفرصة لجميع طلاب الجامعة للمشاركة بها سواء بشكل فردي أو جماعي.

ووافق المجلس على تجديد تعيين الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، عضوًا من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين.

كما ناقش المجلس عددًا من الأنشطة وورش العمل والندوات والمبادرات والدورات التدريبية التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة خلال شهري يناير وفبراير 2026، في إطار دعم دور الجامعة المجتمعي وتعزيز إسهامها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الإسكندرية خدمة المجتمع مجلس الجامعة تنمية البيئة البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد