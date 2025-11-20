قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تكنولوجيا وسيارات

اركب جيب رينيجيد 4×4 بسعر 700 ألف جنيه.. مواصفات وصور

جيب رينيجيد موديل 2018
جيب رينيجيد موديل 2018
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 جيب رينيجيد موديل 2018

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب رينيجيد موديل 2018، وتنتمي رينيجيد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب رينيجيد موديل 2018 الداخلية

 جيب رينيجيد موديل 2018

تمتلك سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 من الخارج تصميم عصري وأنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها جرائد تم تثبيتها أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك جيب رينيجيد موديل 2018

 جيب رينيجيد موديل 2018

تحصل سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 247 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب رينيجيد موديل 2018 الداخلية

 جيب رينيجيد موديل 2018

زودت مقصورة سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب رينيجيد موديل 2018

تباع سيارة جيب رينيجيد موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر  حسب حالة السيارة الفنية .

 جيب رينيجيد موديل 2018

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

