كيا تاسمان 2026 البيك أب تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تاسمان موديل 2026، وتنتمي تاسمان لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتم تصميمها للتعامل مع الطرق غير الممهدة .

أبعاد كيا تاسمان موديل 2026

تأتى سيارة كيا تاسمان موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 5410 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3270 مم .

وسائل الأمان بـ كيا تاسمان موديل 2026

زودت سيارة كيا تاسمان موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد أمامية وأمامية جانبية وستائرية على الجانبين، وبها نظام ثبات إلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها مساعد التحكم في الجر، وتوزيع إلكتروني لقوى الفرملة، ومراقبة إجهاد السائق، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد تتبع المسار.

وبها نظام تحذير الخروج الآمن، وإنذار انتباه السائق، ومساعد الإضاءة العالية، وشاشة الرؤية الخلفية، وشاشة مراقبة النقاط العمياء، وشاشة رؤية محيطية، ومساعد ركن السيارات الذكي عن بع، وتحكم ذكي في السرعة مع خاصيتي التوقف والانطلاق، وتحسين عرض الأجسام المحيطة، ومساعد تجنب التصادم الأمامي، ومساعد تجنب التصادم في النقاط العمياء، ومساعد تجنب التصادم أثناء عبور المرور الخلفي، ومساعد تجنب التصادم عند ركن السيارة بالعكس.

محرك كيا تاسمان موديل 2026

تستمد سيارة كيا تاسمان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 281 حصان، وعزم دوران 421 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 80 لترا.

ويوجد بـ سيارة كيا تاسمان موديل 2026 محرك سعة 2200 سي سي، وتخرج قوة 210 حصان، وعزم دوران 441 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون إلي 100 كم/ساعة في مدة 40.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 80 لترا.

مواصفات كيا تاسمان موديل 2026

تحتوي سيارة كيا تاسمان موديل 2026 على الكثير من المميزات من ضمنها، مقاعد بكسوة عالية الجودة من قماش مع جلد من نسيج صديق للبيئة، وبها دعم المقاعد الأمامية للتعديل الكهربائي، وبها خاصية الإمالة لمقاعد الصف الثاني، وبها مسند رأس شبكي يعزز من دعم الرقبة، وبها شاشة للعدادات مقاس 12.3 بوصة، وشاشتان للنظام الترفيهي مقاس 12.3 بوصه، ونظام دعم تقنيات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتوصيل الهاتف الذكي، ودعم تقنية البلوتوث لتوصيل الهاتف الذكي، ونظام صوتي عالي الجودة من Harmon Kardon، وبها ثمانية مكبرات للصوت، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وبها نظام إضاءة محيطية .