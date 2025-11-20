قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. مازدا 3 أم كيا كي 4 موديل 2026 | مواصفات وأسعار

مازدا 3 إم كيا كي 4 موديل 2026
مازدا 3 إم كيا كي 4 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مازدا 3 و كيا كي 4 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

سعر مازدا 3 موديل 2026

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2026

 كيا كي 4 موديل 2026

تحتوي سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

 كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة  كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 264 نيوتن/متر .

سعر كيا كي 4 موديل 2026

 كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
