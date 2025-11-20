قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
تكنولوجيا وسيارات

خطوات هامة للحفاظ على فرامل السيارة؟

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة
خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة

للحفاظ على فرامل السيارة يجب عليك اتباع قاعدة المسافة الآمنة لتجنب الفرملة المفاجئة، وتجنب السرعة المفرطة، وإجراء الصيانة الدورية التي تشمل فحص سائل الفرامل وتيل الفرامل والديسكات.

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

بالاضافة إلي انه يجب تقليل الحمولة الزائدة على السيارة وعدم تجاهل أي أصوات غير طبيعية تصدر عند استخدام الفرامل.

- خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة  :

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

حافظ على مسافة آمنة

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتجنب الضغط المفاجئ على الفرامل.

قلل السرعة

حافظ على سرعة مناسبة وتجنب السرعات العالية، خاصة في المنحدرات أو عند اقترابك من الإشارات المرورية.

تجنب الفرملة الحادة

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

اضغط على الفرامل بلطف وتدريجيًا لتجنب الضغط بقوة وفجأة.

استخدم التروس للتحكم بالسرعة

استخدم تروس السيارة لتقليل السرعة بدلاً من الاعتماد على الفرامل باستمرار، خاصة عند النزول من المنحدرات.

قلل الحمولة

تجنب تحميل السيارة بأشياء غير ضرورية لتقليل الضغط على نظام الفرامل.

افحص سائل الفرامل

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

تحقق من مستوى سائل الفرامل بشكل دوري واستبدله إذا كان لونه عكر أو داكن.

افحص تيل الفرامل

تحقق من سمك تيل الفرامل، وإذا وصل سمكه إلى أقل من ربع بوصة أو ظهرت عليه أخاديد وشقوق، فيجب استبداله.

افحص ديسكات الفرامل

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

افحص ديسكات الفرامل للتأكد من عدم وجود تآكل أو التواء، وينصح بفحصها وتغييرها أو "خرطها عند الحاجة.

استمع بدقه لأي أصوات غريبة

عدم تجاهل تجاهل الأصوات من ضمنها، الصرير أو الطنين الذي قد يؤدي إلى تلف دائم في نظام الفرامل، ويجب فحصها عند سماع أي صوت غير طبيعي.

انتبه لأداء الفرامل

خطوات هامة للحفاظ علي فرامل السيارة 

إذا شعرت بأن دواسة الفرامل تحتاج إلى ضغط أقوى من المعتاد، فقد يكون هناك تسريب أو مشكلة في النظام الهيدروليكي ويجب فحصها فورًا.

استعن بمهني مختص

قم بصيانة نظام الفرامل في مركز صيانة موثوق للتأكد من استخدام قطع غيار أصلية أو عالية الجودة، حتي لا تتعرض إلي مواقف محرجه علي الطرق السريعة .

المسافة الآمنة فرامل السيارة تقليل الحمولة الفرملة الحادة تقليل الضغط على نظام الفرامل تيل الفرامل ديسكات الفرامل الضغط المفاجئ الطرق السريعة

