أول ظهور في المحكمة .. صور متداولة لـ فضل شاكر تثير تفاعلاً كبيرا

أجرت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم، جلسة سرية جديدة مع الفنان فضل شاكر لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنان فضل شاكر من داخل قاعه المحكمة أثناء جلسة محاكمته،مما أثار تفاعلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وأجلت المحكمة السكرية بلبنان، امس الخميس 9 يناير، موعدًا لمحاكمة الفنان فضل شاكر ل12 فبراير ، في أربعة ملفات أمنية صدرت بحقه فيها أحكام غيابية سابقًا، وذلك بعد جلسة استجواب مغلقة استمرت أكثر من ساعتين، صباح اليوم.

وخلال جلسة محاكمة فضل شاكر، التي اقتصر حضورها على المحامين الموكلين فقط، ومنع الصحافة والإعلام من الحضور، استمعت المحكمة إلى أقوال فضل، على التهم الموجهة إليه.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، منهم أحمد الأسير، كما نفى فضل شاكر، كل التهم المنسوبة إليه.

وأوصت المحكمة اللبنانية بإسقاط تهمتين ضد فضل شاكر بعدما سلم نفسه للسلطات، وهما تهمتين من أكبر الاتهامات التي وجهت له وصدرت بناءً عليها أحكام قضائية.