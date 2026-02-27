جمال علام : أتواصل مع الجمعية العمومية للجبلاية ولا أتدخل في عمل اتحاد الكرة

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق أنه على تواصل مستمر مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة دون التدخل في أي أمور تخص العمل الحالي داخل الجبلاية.

وقال جمال علام الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"لدي علاقة متواصلة ومستمرة مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ..نتحدث في كل الأمور ولكن بعيدا عن طبيعة العمل في الجبلاية "

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق :"لا اتدخل في عمل المجلس الحالي لاتحاد الكرة ..تواصلي مع عمومية الجبلاية في أمور تخصها فقط "

وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.