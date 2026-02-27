جمال علام : تجربة كيروش كانت رائعة .. والوزير كان يسانده

أكد جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق ان تجربة كارلوس كيروش مع منتخب مصر كانت جيدة للغاية فقد تأهل لكاس العالم ٢٠١٨ كما تاهل لنهائي امم افريقيا.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"كيروش كان يرغب في البقاء مع منتخب مصر لكن ظروفه الاسرية حالت دون استمراره.

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق : وزير الشباب والرياضة السابق اشرف صبحي كان متحمس لبقاء كيروش لكن المدرب اصر على الرحيل.

وواصل جمال علام: كيروش تعرض لضغوط كثيرة من البعض خارج الاتحاد من اجل الرحيل والتسخين ضد مجلس الإدارة الذي كنت اتشرف برئاسته.

