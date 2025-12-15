تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

قررت المحكمة بلبنان،اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المطرب فضل شاكر، والشيخ أحمد الأسير، و٤ آخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود في العام ٢٠١٣.



وجاء قرار التأجيل ليوم 9 يناير لعدم اكتمال الخصومة وعدم إخطار المدعى عليهم بموعد الجلسة.

طمأن محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر ، الجمهور على حالة والده الصحية ، مؤكدا ان كل ما تداول بشأن تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية خالى من الصحة تماما .

واصدر محمد فضل شاكر بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام ، قال فيه: “بيان صادر من عائلة الفنان فضل شاكر ، نحن عائلة فضل شاكر نود ان نوجه جزيل الشكر الى كل من يقف معنا فى هذه الظروف الصعبة الذى نمر بها ان محبتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر يقوينا ويزيد من عزمتنا واصرارنا على إحقاق الحق وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية ”.

واختتم البيان: “نود ان نطمئنكم الى ان صحة فضل شاكر بخير والحمدلله وكل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية عار من الصحة نقدر كل رسالة وكل سؤال وكل ما تقدمونه من دعم لنا”.