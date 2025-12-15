قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى "الذنب"

هاني سلامة فى مسلسل الذنب
هاني سلامة فى مسلسل الذنب
أحمد إبراهيم

انتهى صناع فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد "الذنب"  من جميع مشاهد العمل، بعد أشهر من الجهد المتواصل،  لتقديم تجربة فريدة ومختلفة ليخوض النجم هاني سلامة المنافسة بقوة  بأولى تجاربه على واحده من كبري المنصات الرقمية من خلال العمل الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة والأضخم انتاجا خلال الفترة المقبلة. 

ويُعدُّ المسلسل نقطة تحول في مسيرة الفنان هاني سلامة، حيث يخوض للمرة الأولى المنافسة عبر إحدى كبرى المنصات الرقمية، ويقدم سلامة من خلاله شخصية "الدكتور سليمان"، وهي شخصية جديدة تماماً عليه، تحمل تحولات داخلية عميقة ومتشابكة، يُتوقع أن تشكل علامة فارقة في تاريخه الفني.

ويدخل سلامة في صراع درامي مكثف مع أحد أبطال العمل، بعد حادث مفاجئ يقلب حياته رأساً على عقب، مما يدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية معقدة تضعه في مواجهة نفسه والآخرين.

يتميز "الذنب" بمعالجة درامية تجمع بين التشويق النفسي والإيقاع السريع، مع الحفاظ على العمق الإنساني للشخصيات، حيث يركز العمل على التركيبة النفسية المعقدة لكل بطل، مما يخلق حالة من الترقب والإثارة لدى المشاهد طوال حلقات المسلسل.

وتأتي هذه الدراما لتعيد هاني سلامة إلى مجال الدراما الاجتماعية النفسية، بعد سلسلة النجاحات التي حققها في السنوات الماضية، ليقدم نفسه هذه المرة بشكل مختلف تماماً، من خلال قصة مشوقة تحبس الأنفاس حتى المشهد الأخير.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هاني سلامة، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، درة، كارولين عزمي، محمد القس، ميريهان حسين، هيا فياض، وطارق النهري، محمد نبيل ..ومن قصه شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

