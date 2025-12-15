قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس مصر .. أهم أرقام ولاعبي منتخب زيمبابوي قبل كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي
زيمبابوي
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر في نهاية شهر ديسمبر الجاري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا، كلا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غيابه منذ أخر تتويج عام 2010

ونعرض لكم أبرز أرقام منتخب زيمبابوي 

لعب منتخب زيمبابوي 6 مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخرج من الدور الأول.

أبرز لاعبي قائمة منتخب زيمبابوي هو موتسي لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويمتلك الفريق عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وصل عددهم لـ 13 لاعبا وهم سيان فوسيري "شيفيلد وينزداي الإنجليزي" - موناشي جارانانجا “كوبنهاجن الدنماركي” و براندون جالواي “بلايموث الإنجليزي” - تيناجي هاديبي “سينسيناتي الأمريكي” - أليس موديمو “فلينت تاون الويلزي” و  مارفيلوس ناكامبا “لوتون الإنجليزي” - جونا فابتش “ إرزجبيرج الألماني”  - أندرو رينوموتا “ ريدينج الإنجليزي” - بروسبير باديرا “ سينا جوكي الفنلندي ” و بيل أنتونيو “ ميتشيلين البلجيكي” وتاواندا ماسوانهيس “ موثرويل الأسكتلندي” و ماكاولي بوني “مالدون الإنجليزي ”

أبرز لاعب في صفوف منتخب زيمبابوي هو موسونا لاعب فريق سكوتلاند الزيمبابوي ولعب في أندرلاخت وهوفينهايم.

أعلى قيمة تسويقية في منتخب زيمبابوي لصالح موتسي لاعب وولفرهابمتون بـ 15 مليون يورو وخلفه زيمورا الظهير الأيسر لأودينيزي بـ 4.5 مليون يورو ثم جاراناجا مدافع كوبنهاجن ب، 2.5 مليون يورو

القيمة التسويقية للمنتخب وصلت لـ 29.8 مليون يورو

والمنتخب مصنف 129 عالميا والـ36 أفريقيا.

زيمبابوي منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية أمم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا

بشير العدل

بشير العدل: تطوير التعليم يساهم فى علاج البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

السلع

تموين القاهرة: سوق جديد لليوم الواحد بالمرج يضم 40 مكانا لبيع السلع

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد