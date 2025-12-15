منافس مصر .. أهم أرقام ولاعبي منتخب زيمبابوي قبل كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر في نهاية شهر ديسمبر الجاري منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا، كلا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غيابه منذ أخر تتويج عام 2010

ونعرض لكم أبرز أرقام منتخب زيمبابوي

لعب منتخب زيمبابوي 6 مرات في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخرج من الدور الأول.

أبرز لاعبي قائمة منتخب زيمبابوي هو موتسي لاعب خط وسط فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويمتلك الفريق عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وصل عددهم لـ 13 لاعبا وهم سيان فوسيري "شيفيلد وينزداي الإنجليزي" - موناشي جارانانجا “كوبنهاجن الدنماركي” و براندون جالواي “بلايموث الإنجليزي” - تيناجي هاديبي “سينسيناتي الأمريكي” - أليس موديمو “فلينت تاون الويلزي” و مارفيلوس ناكامبا “لوتون الإنجليزي” - جونا فابتش “ إرزجبيرج الألماني” - أندرو رينوموتا “ ريدينج الإنجليزي” - بروسبير باديرا “ سينا جوكي الفنلندي ” و بيل أنتونيو “ ميتشيلين البلجيكي” وتاواندا ماسوانهيس “ موثرويل الأسكتلندي” و ماكاولي بوني “مالدون الإنجليزي ”

أبرز لاعب في صفوف منتخب زيمبابوي هو موسونا لاعب فريق سكوتلاند الزيمبابوي ولعب في أندرلاخت وهوفينهايم.

أعلى قيمة تسويقية في منتخب زيمبابوي لصالح موتسي لاعب وولفرهابمتون بـ 15 مليون يورو وخلفه زيمورا الظهير الأيسر لأودينيزي بـ 4.5 مليون يورو ثم جاراناجا مدافع كوبنهاجن ب، 2.5 مليون يورو

القيمة التسويقية للمنتخب وصلت لـ 29.8 مليون يورو

والمنتخب مصنف 129 عالميا والـ36 أفريقيا.