كشف الإعلامي أحمد عيد الباسط عن حكم مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا غداً.



وكتب عبد الباسط عبر حسابه الشخصي عبر بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"محمود ناجي حكما لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا".





يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.



قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتي شهدت عودة إمام عاشور نجم النادي الأهلي لصفوف المنتخب الأول بينما تم استبعاد ثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.