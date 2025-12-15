قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود ناجي حكما لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عيد الباسط عن حكم مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا غداً.


وكتب عبد الباسط عبر حسابه الشخصي عبر بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"محمود ناجي حكما لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية قبل أمم أفريقيا".


 

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.


قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا
أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب والتي شهدت عودة إمام عاشور نجم النادي الأهلي لصفوف المنتخب الأول بينما تم استبعاد ثنائي نادي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا.

الإعلامي أحمد عيد الباسط منتخب مصر نيجيريا أمم إفريقيا بقيادة حسام حسن نبيل عماد دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

حسام فهمى

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالإسكندرية بمشاركة ممثلين من محافظة دمياط.. شاهد

جامعة الزقازيق

ننشر أسماء الطلبة المثاليين بجامعة الزقازيق

الكلاب.. ارشيفيه

توفير مكان مناسب لإيواء الكلاب الضالة بدمياط

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد