الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

كشف موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مساعي واشنطن لترتيب لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي قوبلت برفض مصري، مشيرا إلى أن نتنياهو بات خلال العامين الماضيين شخصية منبوذة على الساحة الدولية.

كما صرح  المسؤولون الأمريكيون اعتقاد واشنطن أن نتنياهو يفتقر إلى المرونة، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتطلب انسحابا أوسع للقوات الإسرائيلية، وأبلغ ترامب نتنياهو في اتصال هاتفي أخير بضرورة أن يكون «شريكًا أفضل» في ملف غزة.

ويسعى البيت الأبيض إلى الانتقال من الحرب في غزة نحو إعادة ترميم علاقات إسرائيل مع العالم العربي وتوسيع اتفاقيات أبراهام، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن قادة المنطقة لا يبدون ثقة كبيرة في نتنياهو.

وختم مسؤول أمريكي بالقول:«الإدارة تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء الموقف، لكن إذا لم يكن نتنياهو مستعدًا لتهدئة التوتر، فلن تواصل واشنطن السعي لتوسيع اتفاقيات أبراهام.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن بنيامين نتنياهو رفض مصري

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

