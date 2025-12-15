نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل

كشف موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مساعي واشنطن لترتيب لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي قوبلت برفض مصري، مشيرا إلى أن نتنياهو بات خلال العامين الماضيين شخصية منبوذة على الساحة الدولية.

كما صرح المسؤولون الأمريكيون اعتقاد واشنطن أن نتنياهو يفتقر إلى المرونة، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتطلب انسحابا أوسع للقوات الإسرائيلية، وأبلغ ترامب نتنياهو في اتصال هاتفي أخير بضرورة أن يكون «شريكًا أفضل» في ملف غزة.

ويسعى البيت الأبيض إلى الانتقال من الحرب في غزة نحو إعادة ترميم علاقات إسرائيل مع العالم العربي وتوسيع اتفاقيات أبراهام، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن قادة المنطقة لا يبدون ثقة كبيرة في نتنياهو.



وختم مسؤول أمريكي بالقول:«الإدارة تبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء الموقف، لكن إذا لم يكن نتنياهو مستعدًا لتهدئة التوتر، فلن تواصل واشنطن السعي لتوسيع اتفاقيات أبراهام.