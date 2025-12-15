الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج، بينما لا يزال 108 مقرات انتخابية مفتوحة، موضحًا أن الهيئة تقوم باتباع إجراءات غلق المقرات وفقًا للتوقيت المحدد لكل دولة.

كما دعا المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمتابعة سير تصويت المصريين في الخارج لجولة الإعادة بمجلس النواب والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، جميع المصريين في الخارج، سواء كانوا من الشيوخ أو الشباب، للمشاركة الفعالة في التصويت والمساهمة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

فيما انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة اليوم الأول لجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج.

