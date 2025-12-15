قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون
محمد غالي

يواصل قطاع واسع من المواطنين البحث عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر، في ظل استمرار الشركة المصرية للاتصالات في التوسع بخدماتها الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع ودعم منظومة التحول الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التكدس داخل الفروع وتوفير وسائل آمنة وسريعة لإتمام عمليات السداد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات باقة متنوعة من وسائل السداد الإلكترونية، تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
ويمكن للمشتركين سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2025 من خلال عدة قنوات مرنة تضمن سهولة الاستخدام ودقة تنفيذ المعاملات.

 فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2025

تطرح فاتورة التليفون الأرضي في موعدها الدوري المعتاد، مع إتاحة فترة سماح للسداد دون غرامات.
وفي حال التأخر عن السداد، يتم تحويل الخط إلى وضع الاستقبال فقط، مع منح مهلة إضافية قبل فرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو بنسبة 1.5% من إجمالي الفاتورة، ثم إيقاف الخدمة مؤقتا لحين سداد المديونية المستحقة.

 فاتورة التليفون

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للعملاء معرفة قيمة الفاتورة ومواعيد الاستحقاق عبر عدة وسائل، من بينها
الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف الأرضي
التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 19777 مع تسجيل رقم الخط
استخدام تطبيق My WE على الهاتف المحمول

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 بالموبيل

تتيح الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة بخطوات بسيطة، تشمل
الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات
اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
إدخال رقم الهاتف الأرضي مسبوقا بكود المحافظة
الضغط على إظهار الفاتورة لمعرفة القيمة المستحقة
تحديد وسيلة السداد المناسبة سواء عبر فوري أو مكاتب البريد أو فروع WE بجميع المحافظات

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للاتصالات عددا من الطرق التي تتيح الاستعلام عن الفاتورة وسدادها دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، وتشمل
الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة أو تطبيق My WE
السداد من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي
الدفع المباشر داخل فروع الشركة المصرية للاتصالات
خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وفوري وإي آند موني واورنج كاش ووي باي، إضافة إلى ماكينات شركات الدفع مثل سداد وBee وخدماتي وأمان والأهلي ممكن ومصاري
السداد عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات

فاتورة التليفون سداد فاتورة التليفون سداد فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

النائبة هايدي المغازي

برلمانية: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية

مطرقة محكمة

كيف يواجه القانون نشر المحتوى الخادش للحياء؟ تفاصيل

النائب فيصل أبو عريضة

أبو عريضة: إنشاء مركز التجارة الأفريقى بالعاصمة الجديدة يعزز من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد