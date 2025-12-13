أحلام تستعرض رشاقتها بفستان ذهبي لافت.. شاهد

شاركت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة أحلام

تألقت أحلام في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الذهبي اللامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

تزينت الفنانة الخليجية أحلام بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها في أحدث جلسة تصوير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أحلام بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.