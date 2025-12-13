نانسي عجرم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة .. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانبة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الفضي اللامع.

تزينت نانسي عجرم ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.