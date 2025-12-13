إصابة 14 شخصًا في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

شهد طريق شبرا أوسيم ـ كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، مما نتج عنه إصابة 14 شخصًا من مستقلي السيارتين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق شبرا أوسيم - كوم حمادة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد حلمى، 28 سنة، وأحمد محمد إبراهيم، 22 سنة، مقيمان أبو حمص من مستقلى السيارة الملاكى بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: محمد رمضان السيد، 17 سنة، ومحمد بدوي بدر 19 سنة، وعلوان محمد علوان، 18 سنة، ومحمد إبراهيم رضوان، 53 سنة، وفايزة زكريا العمروسى، 65 سنة، وعمرو فهيم صبحى، 18 سنة، وأسما إبراهيم حجازي، 20 سنة، وإسلام بسيونى فتحى، 19 سنة، وجمال إبراهيم بدر، 18 سنة، وأروى محمود النجار، 18 سنة، وبسمة السيد جابر، 20 سنة، وحمادة محمد عمران، 54 سنة، وجميعهم يقيمون مركز كوم حمادة مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على السيارتين على ذمة التحقيقات.