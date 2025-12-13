مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي فى البحيرة

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك أمام كوبري المهندس بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير أمام كوبرى المهندس بالطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز دمنهور ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والمعاينة اصطدام سيارة ملاكي بتوك توك.

أسفر الحادث عن وفاة كريم كامل حصافى، 35 عاما، مقيم في طرابمبا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وأصيب كل من: محمد شاكر مصطفى، 43 عاما، وزوجته منار مصطفى شلتوت، 40 عاما، من مستقلي السيارة الملاكى ويقيمان كفر الزيات.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: سيف كريم حصافى، 3 سنوات، ويوسف حسن محمد، 13 عاما، ومايا كريم حصافي، 4 سنوات، ومازن كريم زنباع، 5 سنوات، وسمر عيد سعيد قنديل، 29 عاما، وجميعهم مقيمون قرية طرابمبا بمركز دمنهور، ومصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة والتوك توك تحت تصرف جهات التحقيق.