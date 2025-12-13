من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في البحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة ، بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل المنزل بمدينة دمنهور، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغًا من المستشفى العام بوصول محمد رمضان بسيوني، 46 عاما، وزوجته نجلاء زاهر الشناوي، 35 سنة، ربة منزل، وأبنائهما محمود محمد رمضان، 15 سنة، وحسام محمد رمضان، 10 سنوات، ويقيمون مدينة دمنهور مصابين بحالة اختناق ادعاء تسرب غاز داخل المنزل.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصابين قرروا إصابتهم بحالة اختناق خلال وجودهم داخل المنزل إثر تسرب غاز من سخان الحمام، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة الغاز لاتخاذ شؤونهما، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.