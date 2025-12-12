أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بشاطئ المعدية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من جهودها لكشف لغز العثور على جثة لرجل غير مكتملة الأجزاء ملقاة على شاطىء المعدية بإدكو، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو المركزى وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة على شاطىء المعدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث العثور على جثة غير مكتملة الأجزاء ولا يوجد ما يثبت هويتها، وتم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيق وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها والنشر عنها بمواصفاتها للتوصل إلى هوية المجني عليه.