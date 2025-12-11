قبل ساعتين من الغلق.. إقبال كبير من أهالي حوش عيسى على اللجان الانتخابية بالبحيرة

شهدت اللجان الانتخابية بمركز حوش عيسى قرية الكوم الأخضر في محافظة البحيرة، قبل ساعتين فقط من غلق باب التصويت بانتخابات مجلس النواب، توافدًا كثيفًا من الناخبين، في مشهد يعكس حرص الأهالي على المشاركة واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.



وتزاحم المواطنون أمام المقار الانتخابية وسط تنظيم دقيق لتيسير عملية الدخول والخروج، فيما كثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنضبطة.



وحرص الشباب والسيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق اللجان، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ورسالة دعم للاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة من الجهات المعنية لتسهيل عملية الاقتراع بجميع المراكز والقرى التابعة لحوش عيسى.