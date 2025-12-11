قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
قبل ساعتين من الغلق.. إقبال كبير من أهالي حوش عيسى على اللجان الانتخابية بالبحيرة

محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت اللجان الانتخابية بمركز حوش عيسى قرية الكوم الأخضر  في محافظة البحيرة، قبل ساعتين فقط من غلق باب التصويت بانتخابات مجلس النواب، توافدًا كثيفًا من الناخبين، في مشهد يعكس حرص الأهالي على المشاركة واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.


وتزاحم المواطنون أمام المقار الانتخابية وسط تنظيم دقيق لتيسير عملية الدخول والخروج، فيما كثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنضبطة.


وحرص الشباب والسيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق اللجان، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ورسالة دعم للاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة من الجهات المعنية لتسهيل عملية الاقتراع بجميع المراكز والقرى التابعة لحوش عيسى.

