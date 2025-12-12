تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إنه لا يعلم كيفية غرق الطفل في حمام السباحة، منوها بأنه طالب بأن يتعلم الجميع كيفية إنعاش القلب.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن المخ يموت في 7 دقائق وبالتالي يجب إنعاش القلب قبل مرور 7 دقائق، منوها أنه حتى انتظار وصول الإسعاف للمريض؛ سيكون قد توفى لأنها ستأخذ وقت، للوصول إلى مكان المريض.

وأشار إلى إنعاش القلب ليس صعبا، ولنبدأ في النوادي الرياضية بضرورة تواجد فرقة لتعليم الأعضاء إنعاش القلب.