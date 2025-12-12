قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هالة فاخر تروي كيف أنقذها الدعاء قبل سفرها إلى عجمان

هالة فاخر
هالة فاخر
محمد البدوي

كشفت الفنانة هالة فاخر أنها تلجأ دائمًا إلى الدعاء في أوقات الشدة، مؤكدة أن أكثر ما تردده هو طلب “الستر والصحة”.

وتحدثت خلال لقائها في برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز عن موقف صعب عاشته قبل سفرها إلى إمارة عجمان، إذ وجدت نفسها دون أي مال يساعدها على ترتيب أمور السفر والمنزل.

وقالت فاخر: “في مرة مكنش معايا فلوس خالص، وكان عندي سفر لعجمان، ففضلت أدعي وأقول: يا رب حلّها من عندك، لازم أسيب فلوس للبيت قبل ما أسافر”.

اتصال غيّر كل شيء

وأشارت إلى أنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من التفكير والدعاء، تلقت اتصالًا مفاجئًا من المخرج المتخصص في الإعلانات محمد سامي، يسألها فيه عن رغبتها في المشاركة في إعلان جديد.

وتتابع: “قالي يا هلولة تعملي إعلان؟ قولتله على طول آه، وطلبت المبلغ اللي محتاجاه علشان أسيبه لماما قبل السفر، وافق فورًا وقال يلا نصوّر”.

وأضافت أنها بدأت التصوير بعد يومين فقط، واشترطت الحصول على أجرها نقدًا: “قولتله مش عايزة شيك، عايزة الفلوس كاش، وبالفعل خدت الفلوس واديتهالها والحمد لله”.

الرزق بييجي في وقته

واختتمت هالة فاخر حديثها مؤكدة أن ما حدث كان رسالة واضحة بأن الرزق يأتي في الوقت المناسب، وأن الدعاء كان سببًا في تيسير أمورها بشكل غير متوقع.

