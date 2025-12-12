هالة فاخر تروي كيف أنقذها الدعاء قبل سفرها إلى عجمان

كشفت الفنانة هالة فاخر أنها تلجأ دائمًا إلى الدعاء في أوقات الشدة، مؤكدة أن أكثر ما تردده هو طلب “الستر والصحة”.

وتحدثت خلال لقائها في برنامج “كلام الناس” على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز عن موقف صعب عاشته قبل سفرها إلى إمارة عجمان، إذ وجدت نفسها دون أي مال يساعدها على ترتيب أمور السفر والمنزل.

وقالت فاخر: “في مرة مكنش معايا فلوس خالص، وكان عندي سفر لعجمان، ففضلت أدعي وأقول: يا رب حلّها من عندك، لازم أسيب فلوس للبيت قبل ما أسافر”.

اتصال غيّر كل شيء

وأشارت إلى أنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من التفكير والدعاء، تلقت اتصالًا مفاجئًا من المخرج المتخصص في الإعلانات محمد سامي، يسألها فيه عن رغبتها في المشاركة في إعلان جديد.

وتتابع: “قالي يا هلولة تعملي إعلان؟ قولتله على طول آه، وطلبت المبلغ اللي محتاجاه علشان أسيبه لماما قبل السفر، وافق فورًا وقال يلا نصوّر”.

وأضافت أنها بدأت التصوير بعد يومين فقط، واشترطت الحصول على أجرها نقدًا: “قولتله مش عايزة شيك، عايزة الفلوس كاش، وبالفعل خدت الفلوس واديتهالها والحمد لله”.

الرزق بييجي في وقته

واختتمت هالة فاخر حديثها مؤكدة أن ما حدث كان رسالة واضحة بأن الرزق يأتي في الوقت المناسب، وأن الدعاء كان سببًا في تيسير أمورها بشكل غير متوقع.