رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

نعى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، الفنان حلمي عبدالباقي، المطرب الشعبي أحمد صلاح الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع وعكة صحية ألمّت به في الأيام الأخيرة.



وعبّر عبدالباقي عبر حسابه على فيسبوك عن حزنه الشديد، مؤكدًا مكانة الراحل الطيبة وأخلاقه الحميدة.

ويُعد أحمد صلاح من الأصوات الصاعدة في عالم الطرب الشعبي، حيث اشتهر بالأغاني الهادفة المعتمدة على الموال والشجن، وحقق حضورًا واسعًا عبر منصّات السوشيال ميديا.

ترك رصيدًا غنائيًا لافتًا، أبرزُه أغنية “تاخدوا كام” التي لاقت انتشارًا كبيرًا بين الجمهور.



