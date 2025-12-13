علياء صبحي: رسالة بالغلط كانت وراء أغنية «يا ابن اللذينة».. فيديو

كشفت الفنانة علياء صبحي أن أغنيتها الناجحة "ابن اللذينة" التي حققت انتشارًا واسعًا في الصيف لم تكن مخصصة لها في الأصل مؤكدة أن الأغنية جاءتها بالصدفة.

وأفادت علياء صبحي خلال استضافتها في برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، بأن نجاح الأغنية والصدى الكبير الذي حققته في أماكن السهر كان السبب وراء حصولها على تكريم معبرة عن سعادتها البالغة بذلك.

وأوضحت علياء صبحي أنها لم تخف من طرح الأغنية في توقيت تزامن مع إصدارات لنجوم كبار، مشيرة إلى أن الإجماع كان على ضرورة أن تأخذها مؤكدة أن النجاح مالهوش معايير.