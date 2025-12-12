محافظ الغربية: نتابع كسح مياه الأمطار وتوجيهات بإزالة أي تجمعات على الطرق والمحاور الحيوية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أعمال كسح وشفط مياه الأمطار مستمرة على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل السريع مع موجة الطقس الحالية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بإزالة أي تجمعات للمياه فور ظهورها لضمان انتظام الحركة المرورية وحماية المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه المحافظ بمتابعة مستمرة لحركة المعدات وانتشارها في الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية، مع التأكيد على عدم مغادرة أي سيارة شفط لنطاق عملها إلا بعد التأكد من إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بالكامل. كما شدد على أن أي تراخٍ أو تأخير في التعامل مع البلاغات غير مسموح به، وأن التقارير الميدانية يتم متابعتها لحظة بلحظة من غرفة العمليات بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف محافظ الغربية أن الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي يعملان بتناغم كامل وعلى مدار اليوم للتعامل مع البلاغات فور ورودها، مشيدًا بجهود الفرق الفنية والسائقين والعمال الذين يواصلون العمل دون انقطاع لضمان الحفاظ على السيولة المرورية في المناطق الحيوية، خاصة بالقرب من المدارس والمستشفيات والميادين العامة.

ووجّه اللواء الجندي باستمرار رفع كفاءة المطابق وشبكات الصرف أولًا بأول خلال فترات التوقف بين الأمطار، منعًا لظهور أي تجمعات جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي نقطة مياه تعيق حركة المواطنين أو المركبات.

وأكد أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تطورات في حالة الطقس حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.