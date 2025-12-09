أحد أعلام المنظومة الطبية | محافظ الغربية ينعى كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا

ينعي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بخالص مشاعر الحزن وبالغ الأسى، نيابةً عن نفسه وعن أبناء محافظة الغربية، الأستاذ الدكتور كمال عكاشة أستاذ الطب ونائب رئيس جامعة طنطا السابق، أحد أعلام المنظومة الطبية والأكاديمية، والذي قدّم خلال مسيرته عطاءً كبيرًا لخدمة طلابه ومرضاه ووطنه، وتميّز بأخلاق رفيعة وسيرة علمية مشرّفة تركت أثرًا طيبًا في كل من عرفه.

عزاء واجب

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة فقدت قامة علمية وإنسانية لها مكانتها واحترامها، داعيًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يجعل علمه وعمله صدقة جارية له إلى يوم الدين.

ويتقدّم المحافظ بخالص العزاء لأسرته الكريمة ولأسرة جامعة طنطا ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقًا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.