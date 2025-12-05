قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا ختام فعاليات هاكثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا، والذي يأتي تحت شعار 'AI Vibes' وضمن مظلة المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، الذى نظمته كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون المشترك مع شركة  Appout ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، وذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور نصر الدين عبد العزيز مدير معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بطنطا، والمهندس أمير أبو عيسي المدير التنفيذي لشركة  Appout.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

أسفرت المنافسات عن فوز فريق SOCOUT AI  من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول ، وفريق هدوء  AI  من كلية التجارة جامعة طنطا بالمركز الثاني، وفريق ضنا DANAمن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا بالمركز الثالث.

تقدم الدكتور محمد حسين بخالص التهنئة لجميع الفرق التي شاركت في الهاكثون، والتي أثبتت جدارتها في المنافسة القوية والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي، وخص بالتهنئة الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولي، معربا عن سعادته للغاية بالنجاح الباهر الذي حققه هاكثون 2025، وما شهده من إبداعات طلابية واعدة تجسد قدرة الطلاب على تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لحل تحديات التنمية والمجتمع، موجها خالص شكره وتقديره للشركاء من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، وشركة Appout، على تعاونهم المثمر، الذي قدم نموذجاً حقيقياً للشراكة الفعالة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة والمؤسسات التكنولوجية الكبرى، مؤكدا استمرار دعم الجامعة الكامل لهذه الفعاليات النوعية التي تصقل مهارات الطلاب وتؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل في المجال التكنولوجي.


من جانبه أعرب الدكتور السيد العجوز، عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره طلاب تحالف جامعات إقليم الدلتا خلال فعاليات هاكثون 2025 تحت شعار 'AI Vibes'.، مضيفاً أن الهاكثون مثل نموذجاً ناجحاً ورائداً لدمج التعليم النظري بالمهارات العملية المستقبلية كأحد المخرجات البارزة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موجها التهنئة للفرق الفائزة، مثمناً جهود كلية الحاسبات والمعلومات وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكداً التزام الجامعة بتعزيز الأنشطة الطلابية التي تخدم خطط التحول الرقمي وتؤهل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل التقني.

دعم الأسر والعائلات 


أوضحت الدكتورة نانسي الحفناوي أن المنافسة بين الفرق المشاركة في هاكثون 2025 كانت قوية جداً وشهدت مستوى عالياً من الابتكار، وعكست القدرات المتميزة لطلاب الجامعات المشاركة، مضيفة أن عملية اختيار الفرق الفائزة كانت دقيقة، حيث تم اختيار 3  فرق فقط للتتويج بالمراكز الأولى، بناءً على معايير صارمة وكانت فكرة الفريق الأول SCOUT AI  ، تمكين اللاعبين الموهوبين من تطوير مهاراتهم وإثباتها، ويعتمد التطبيق على مجتمع رياضي رقمي وتحديات قائمة على اللعب، ويقوم اللاعب بتصوير فيديو أثناء أدائه لتمرين أو مهارة محددة، ليقوم نظام الذكاء الاصطناعي (AI) بتحليل الأداء بدقة، وفكرة فريق هدوء   AI يقدم منصة رقمية متخصصة في مجال الصحة النفسية لتكون نقطة وصول سهلة ومتاحة للدعم النفسي، ويتيح للمستخدمين معلومات موثوقة ومحتوى تثقيفي حول الصحة النفسية والعقلية، وعقد جلسات العلاج النفسي عبر الإنترنت، والفريق ضنا الحاصل على المركز الثالث يستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لمساعدة الآباء في متابعة صحة أطفالهم، ويوفر التطبيق حلاً متكاملاً لإدارة صحة وتطور الطفل، ومتابعة التطور الطبيعي، وإرشادات للعلاج المنزلي، ودمج خدمات حجز الأطباء والدفع الإلكتروني داخل التطبيق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات جامعة طنطا اقليم الدلتا بطولات رياضية

