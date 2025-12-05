غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تطورات الأزمة بين اللاعب صلاح مصدق ونادي الزمالك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد على حسابه عبر فيسبوك: "صلاح مصدق غادر إلى المغرب كل الحلول الودية لتسوية الأمور مع مسؤولي الزمالك باءت بالفشل اللاعب يمتلك ٣ عروض مصرية وعربية".

وتابع: “القرار النهائي والتوقيع خلال الأسبوع المقبل”.

وكشف مصدر دخل نادي الزمالك، عن تفاصيل الإجتماع الذي عقده حسين لبيب رئيس الفارس الأبيض مع صلاح مصدق مدافع الفريق.

وكان من المتوقع أن يكون محور الجلسلة بين الزمالك ومصدق لإقناعه بالاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل أو فسخ تعاقده.

وحسب المصدر فإن المغربي صلاح مصدق فوجئ بطلب عدم تقديم شكوى ضد النادي في الفيفا والمطالبة بباقي مستحقاته في عقده.

مما سبب صدمة لـ صلاح مصدق وقرر عدم الرد والرحيل دون وجود أي جديد حول الأزمة.

وارتبط اسم صلاح مصدق بعدد كبير من الأندية المغربية وعلى رأسها الوداد بجانب استقباله عدة عروض ليبية.