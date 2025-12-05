قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العائدون من الصندوق.. كيف قلبت إعادة الانتخابات الطاولة في بعض دوائر المرحلة الأولى لصالح المرشحين المستقلين؟

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

كشفت نتائج الحصر العددي في الجولة الأولى التي سبقت قرار الإلغاء عن خريطة انتخابية بدت مستقرة لصالح عدد من المرشحين، بينما خرج آخرون من المنافسة أو دخلوا جولة الإعادة.

لكن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج وإعادة الاقتراع في 19 دائرة بـ7 محافظات، أعاد تشكيل المشهد بالكامل، وفتح الباب لتحولات كبيرة بين مرشحين عادوا من خارج الحسابات، وآخرين فقدوا مقاعد كانوا يظنون أنها محسومة.

قنا – نجع حمادي: صعود مفاجئ وتراجع غير متوقع

في نجع حمادي، جاء الحصر الأول لصالح مرشح مستقبل وطن خالد خلف الله، بينما لم يكن للمستقل فتحي قنديل وجود في قائمة الفائزين. ومع إعادة الانتخابات تغيّرت الصورة تمامًا؛ تقدّم قنديل إلى الصدارة ليصبح أبرز العائدين من الإلغاء، بينما تراجع خلف الله إلى جولة الإعادة، ليتحوّل من فائز معلن إلى مرشح يبحث عن فرصة جديدة.

قوص – استمرار المفاجآت في قنا

دائرة قوص في محافظة قنا لم تكن أقل من نجع حمادي. فقد تقدّم معتز محمود في الحصر الأول باعتباره فائزًا، فيما كان أشرف أبو الفضل مرشح مستقبل وطن حاضرًا في مشهد الإعادة. وبعد إعادة الانتخابات، خرج الاثنان من السباق تمامًا، ليلعن فوز فتحي قنديل ويخوض 4 مرشحين آخرون الإعادة وهم: خالد خلف الله عن مستقبل وطن وهشام الشعيني عن الجبهة الوطنية ومحمود المنوفي وعبد الباسط عبد النبي مستقلين.

الجيزة – إمبابة: قلب للمشهد بالكامل

إمبابة كانت واحدة من أكثر الدوائر التي شهدت تحولات لافتة. ففي نتائج الحصر الأولى، كان إيهاب الخولي مرشح المحافظين حاضرًا في سباق الإعادة، وكذلك المستقل أحمد العجوز، فيما خرجت نشوى الديب من المشهد. ومع الإعادة، تبدّل كل شيء؛ خسر الخولي موقعه تمامًا ولم يحصل سوى على ١٣٠٠ صوت تقريبا في الوقت الذي حصل فيه في الجولة الأولى على اكثر من ٣٠ ألف صوت وحصد العجوز مقعدًا، بينما عادت نشوى الديب بقوة إلى جولة الإعادة في منافسة قوية مع وليد المليجي مرشح مستقبل وطن.

البحيرة – دمنهور: تراجع الكبار

دمنهور قدّمت واحدة من أكبر المفاجآت. الحصر الأول أظهر تفوق سناء برغش على مقعد مستقبل وطن، ودخول أحمد الجارحي (حماة الوطن) وعصام الفقي (الجبهة الوطنية) معركة الإعادة. وبعد إلغاء الانتخابات وإعادتها، خسر الجارحي والفقي السباق، وتراجعت برغش إلى سباق الإعادة، لتتحول الدائرة إلى معركة على 6 مقاعد يتنافس فيها كل من 

سناء برغش – مستقبل وطن، طه الشهاوي - مستقل، محمد بهنسي – المصري الديمقراطي، علاء زعيتر، أشرف الشريف - النور، محمود الجندي - مستقل.

سوهاج: خسائر غير متوقعة

في المراغة، كان العمدة هاشم مرشح حماة الوطن وفق الحصر العددي يستعد لجولة الإعادة مع مرشح مستقل "مصطفى مزيرق"، وبعد إلغاء الانتخابات وإعادتها، أطاح الصندوق بالأول لينافس مزيرق، حجاج اللبني وهو مستقل أيضا.

الفيوم – أبشواي: انقلاب في النتائج

أبشواي شهدت تغيرا جذريا؛ إذ حمل الحصر العددي الأول تقدّم علاء العمدة من الجبهة الوطنية ويوسف الشاذلي مرشح مستقبل وطن. ومع إعادة الانتخابات، تراجعت حظوظ الاثنين، ليخوضوا سباق الإعادة في مواجهة محمد تعليب "مرشح مستقل" ومرمن مصطفى "مستقل" أيضا.

نتائج الحصر العددي الجولة الأولى الهيئة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في تعاملات اليوم الجمعة 5-12-2025

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

العراق

الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية

ميرتس ونتنياهو

حزب ألماني: زيارة ميرتس لنتنياهو "إعلان حرب على القانون الدولي"

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد