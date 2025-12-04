فريدة الشوباشي: لم أتغير أبدا بعد انتخابي لمجلس النواب.. فيديو

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضبط العملية الانتخابية ليس له مثيل وهي أول مرة تحدث في التاريخ.

وأضافت فريدة الشوباشي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هناك مظاهر تسئ للانتخاب، بسبب ظهور المال السياسي ودفع أموال للناخبين من أجل التصويت.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتياب في المرشح الذي يدفع أموال للناخبين، هو مش ناوي يخدم ولا ناوي يبقى نائب شريف وعنده حسابات بيدفعلها فلوس.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية يتابعون بكل جهد للذين يدفعون أموال للناخبين أمام اللجان من أجل التصويت لمرشحهم.

وتابعت: أنا الحمدلله متغيرتش من ساعة ما نلت ثقة الجماهير في انتخابات مجلس النواب، الناس بتحلفلي إنهم انتخبوا القائمة بسبب وجودي فيها.