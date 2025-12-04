آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الخميس 4-12-2025

سجل سعر أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا؛ ثباتا بالتزامن مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 في محلات الصاغة.

ارتفاع الذهب

وسجل متوسط سعر أشهر عيار 21 الأكثر انتشاراً ارتفاعا في منتصف تعاملات اليوم الخميس بمقدار 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وبلغ آخر تحديث مسجل لسعر عيار 21 الأشهر تداولًا نحو 5590 جنيها للبيع و5615 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب استقرارا في آخر تداولات له اليوم دون تغيير ليكسر بذلك جمود تراجعه على مدار الأسابيع القلائل الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في مصر في آخر تداول له اليوم نحو 5590 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيها للبيع و6417 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5590 جنيها للبيع و5615 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4791 جنيها للبيع و4812 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيها للبيع و3743 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4204 دولارات للبيع و4204 دولارات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 44.92 ألف جنيه للشراء.

تراجع الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار يأتي وسط حالة ترقب لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتحرك الذهب في نطاق ضيق بعد وصوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وتُرجّح الأسواق خفض الفائدة خلال اجتماع 9-10 ديسمبر، مدعومة ببيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، بعد تراجع مؤشر ADP للوظائف بصورة مفاجئة، إلى جانب قراءة متباينة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM) الذي كشف عن تباطؤ الطلب وتراجع الضغوط التضخمية.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات جديدة في وقت لاحق تشمل تقرير «تشالينجر» لتسريح العمال، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ويواصل ضعف الدولار تقديم دعم أساسي للذهب، حيث يتداول مؤشر الدولار الأمريكي حول 98.80 عند أدنى مستوى في شهر، مع استمرار الهبوط لليوم السابع على التوالي.