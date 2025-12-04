حسام البدري يقود أهلي طرابلس لتحقيق الكأس الليبي بعد مباراة قوية ضد بنغازي

توج فريق أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا بعد فوزه المستحق على أهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، فيما تولى طارق مصطفى مهمة قيادة أهلي بنغازي.

جاء النهائي بعد حالة من الجدل، حيث سبق وأن تقرر تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها في وقت سابق بسبب غياب تقنية الفيديو (VAR).

ورغم استعداد الفريقين وإجراء عمليات الإحماء أكثر من مرة، تأجل انطلاق المباراة لثلاث ساعات كاملة قبل اتخاذ قرار التأجيل الرسمي.

وفي الموعد الجديد، خاض الفريقان المباراة بصورة طبيعية، ليحسم أهلي طرابلس اللقب بأداء قوي وتركيز هجومي واضح.

أدار المباراة طاقم تحكيم مصري مكوّن من:

محمود ناجي حكمًا للساحة

يوسف البساطي و سمير جمال مساعدين

محمد التابعي الغازي حكمًا رابعًا

وائل فرحان حكم تقنية الفيديو

خالد الغندور حكم تقنية الفيديو المساعد

بهذا الفوز، يعزز أهلي طرابلس حضوره المحلي بتحقيق لقب مهم في موسم يشهد منافسة قوية بين قطبي الكرة الليبية.