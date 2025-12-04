قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أعراض غير متوقعة تكشف مرض الكلى

اسماء محمد

تعد معرفة أعراض أمراض الكلى المختلفة من الأمور الهامة التى يجب على كل شخص معرفتها للتمكن من علاجها بسرعة قبل تلف الكلى وحدوث المضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض أمراض الكلى .

اعراض أمراض الكلى 

تظهر مؤشرات مرض الكلى المزمن وأعراضه بمرور الوقت إذا كان تفاقم تلف الكلى ببطء. وقد يسبب توقف وظائف الكلي تراكم السوائل أو مخلفات الجسم أو مشكلات في الكهارل. ويمكن أن يسبب توقف وظائف الكلى ما يلي بناءً على شدته:

الغثيان

القيء

فقدان الشهية

إرهاق وضعف

مشكلات النوم

زيادة البول أو قلّته

انخفاض النشاط الذهني

التقلصات العضلية المؤلمة

تورم القدم والكاحلين

جفاف البشرة مع الحكة

ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم) الذي يصعب السيطرة عليه

ضيق النفس؛ عند تراكم السوائل في الرئتين

ألم في الصدر، في حالة تراكم السوائل حول بطانة القلب

غالبًا ما تكون مؤشرات مرض الكلى وأعراضه غير مقتصرة عليه. ويعني هذا أنها قد تكون نتيجة لأمراض أخرى. 

ونظرًا إلى قدرة الكليتين على أداء الكثير من الوظائف، فربما قد لا تظهر مؤشرات مرض وأعراض إلا بعد حدوث تلف لا يمكن علاجه.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

متى تجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا طبيًا مع طبيبك إذا ظهرت عليك أي مؤشرات أو أعراض لمرض الكلى فالكشف المبكر قد يساعد في منع تطور مرض الكلى إلى فشل كلوي.

إذا كانت لديك حالة طبية تزيد من خطر الإصابة بمرض الكلى، فقد يراقب طبيبك ضغط الدم ووظائف الكلى عن طريق تحاليل البول والدم خلال زياراتك للعيادة واسأل طبيبك عما إذا كانت هذه الاختبارات ضرورية لك أم لا.

الكلى مرض الكلى أعراض مرض الكلى أعراض الكلى تلف الكلى

