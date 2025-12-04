طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو.. من أكثر المشروبات التي يحبها الجميع في الشتاء وخاصة الأطفال ، لمه له من نكهة مميزة بالشيكولاتة ، حيث يعتبر مشروب الكاكاو او الهوت شوكليت لا غنى عنه في ليالي البرد ، ويمكن إعداده بالحليب او بدون الحليب حسب الرغبة وبعدة طرق مختلفة .

طريقة عمل مشروب الكاكاو

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

المكونات لفردين

٢ كوب حليب

ملعقتين سكر ( حسب الرغبة)

فانيليا

٣ ملاعق كاكاو بودرة

الطريقة

في وعاء على البارد ضيفي الحليب و السكر و الكاكاو و قلبهم جيداً

ارفعيهم على نار هادئة مع التقليب حتى يمتزج الخليط

ضيفي الفانيليا وصبي خليط الكاكاو الساخن في الأكواب .

طريقة عمل مشروب الكاكاو بدون حليب

ضعي ٢ كوب من الماء في وعاء وضيفي عليه ملعقتين كبار من بودرة الكاكاو

ضيفي السكر حسب الرغبة وضيفي قطعة شيكولاتة إذا كانت متوفرة

ضيفي رشة قرفة و نقطتين فانيليا على الخليط وهو على نار هادئة ثم صبيه في الأكواب.

طريقة عمل مشروب كاكاو صحي

لتحير مشروب الكاكاو الصحي، اخلط الحليب (أو بدائل الحليب) مع الكاكاو الخام غير المحلى، وأضف محليات طبيعية مثل التمر أو القرفة والسكر الدايت، ثم سخّن المزيج مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام متجانسًا.

يمكنك استخدام مكونات إضافية مثل النشا لزيادة الكثافة أو الفانيليا لتعزيز النكهة.

طريقة عمل الكاكاو بالرغوة

لعمل الكاكاو بالرغوة، حضّر الرغوة أولاً بخلط القهوة سريعة الذوبان والسكر والماء حتى يصبح المزيج كثيفًا ورغويًا.

طريقة عمل كاكاو بالرغوة

ثم، حضّر الكاكاو بتسخين الحليب والكاكاو والسكر على النار حتى الغليان، مع التحريك المستمر.

في النهاية، اسكب طبقة من الرغوة في قاع الكوب، ثم أضف فوقها الكاكاو، ثم غطّيها بطبقة أخرى من الرغوة.