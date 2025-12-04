مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس

أصدرت حركة حماس، بيانا حول إعلان تل أبيب عن استشهاد ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت أن هذا الأمر يمثل دليلاً جديداً على حجم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا البواسل.

استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال

وأوضحت حماس أن استشهاد الأسرى في سجون الاحتلال يؤكد وحشية ما تقوم به إدارة السجون من تعذيب وإهمال طبي وسياسات تنكيل، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة تُمارس بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة دولية، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

والشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في سجون الاحتلال هم الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، والشهيد خميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، والشهيد خليل أحمد خليل هنية (35 عامًا)، وثلاثتهم من قطاع غزة.

وطالبت حماس بضرورة التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المختفين قسريًا، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، محذرة من جريمة ما يتعرض له الأسرى من تعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، وإهمال طبي قاتل، واعتداءات جسدية وجنسية، فضلًا عن سياسات التنكيل والحرمان والإذلال، والاحتجاز في ظروف تمس بإنسانيتهم وكرامتهم.