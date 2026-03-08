قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

كريم فهمي
كريم فهمي
علا محمد

تحدث الفنان كريم فهمي، عن كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة، قائلًا: "الدوري من غير جمهور بيخسر كتير جدًا، والجمهور عنصر أساسي في نجاح الكرة".

وأضاف كريم فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، أنه يفتقد المنافسة القوية للأندية الجماهيرية مثل الإسماعيلي والمحلة والاتحاد السكندري، لأنها تمتلك جماهير كبيرة.

وعن خليفة الكابتن محمود الخطيب، في رئاسة النادي الأهلي مستقبلًا، قال: "من وجهة نظري حسام غالي مناسب جدًا لأنه من جيل جديد وشخصيته قوية، ولو مش هو ممكن يكون ياسين منصور".

وكشف عن علاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "اتقابلنا واتكلمنا كتير، وكنت اقترحت عليه نعمل سينما في النادي، واهتم بالفكرة وقتها".

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاتة

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

الشمس

أسرار جديدة عن قلب الشمس.. تغيرات خفية يكتشفها العلماء بعد 40 عاما من المراقبة

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

