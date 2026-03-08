كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

تحدث الفنان كريم فهمي، عن كرة القدم في مصر، مؤكدًا أن غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة، قائلًا: "الدوري من غير جمهور بيخسر كتير جدًا، والجمهور عنصر أساسي في نجاح الكرة".

وأضاف كريم فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، أنه يفتقد المنافسة القوية للأندية الجماهيرية مثل الإسماعيلي والمحلة والاتحاد السكندري، لأنها تمتلك جماهير كبيرة.

وعن خليفة الكابتن محمود الخطيب، في رئاسة النادي الأهلي مستقبلًا، قال: "من وجهة نظري حسام غالي مناسب جدًا لأنه من جيل جديد وشخصيته قوية، ولو مش هو ممكن يكون ياسين منصور".

وكشف عن علاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "اتقابلنا واتكلمنا كتير، وكنت اقترحت عليه نعمل سينما في النادي، واهتم بالفكرة وقتها".