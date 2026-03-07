كريم فهمي : ياسمين عبد العزيز ست قوية جدًا استحملت الهجوم.. والعوضي نجم كبير

كشف الفنان كريم فهمي، عن علاقاته القوية بزملائه في الوسط الفني، موضحًا تأثير كل منهم على مسيرته الفنية، معلقًا على صورة أحمد فهمي، قائلًا: "أخويا الكبير وضهري، أنه نقطة تحول كبيرة لأنه عندما كتب فيلم لأحمد حلمي ونجح، منح الفريق بأكمله أملًا في القدرة على الكتابة وتحقيق النجاح".

وعبّر كريم فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، عن إعجابه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مضيفًا: "ست قوية جدًا، ونقطة تحول في حياتي"، مشيرًا إلى تحملها الهجوم الكبير الذي تعرضت له، ومع ذلك كانت دائمًا مرحة في مواقع التصوير، متحدثًا عن أحمد العوضي، قائلًا إنه "نجم كبير قدر يثبت نفسه خلال السنوات الماضية".

وأضاف كريم فهمي أنه صديق مقرب من الفنان حمادة هلال، مشيرًا إلى مشاركته في اقتراح جملة "سبونج بوبيه" في أغنية من أحد أعماله، وأكد على إعجابه بالفنان محمد رمضان، موضحًا أنه نجم كبير جدًا وأول اسم يتبادر إلى ذهنه عند الحديث عن البطل الشعبي، مشيرًا إلى قدرته الكبيرة على التسويق لنفسه.