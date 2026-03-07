كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي .. كلنا عندنا مشاكل “مش عيب”

كشف الفنان كريم فهمي، حرصه على زيارة طبيب نفسي منذ فترة، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ولا يجب اعتباره عيبًا، مضيفًا: "أنا بروح لطبيب نفسي لحد دلوقتي، لأن كلنا عندنا مشاكل نفسية بشكل أو بآخر".

زيارة طبيب نفسي

وقال كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، اليوم السبت: "اللي شايف إن اللي يروح عند طبيب نفسي عيب.. يبقى عنده مشكلة أكبر"، موضحًا أن الأمور والحياة تكون سهلة من خلال اللجوء للطبيب النفسي.

وأوضح كريم فهمي أن قراره باللجوء للطبيب النفسي جاء بعد مروره بمرحلة صعبة عقب فترة مرض تعرض لها، مضيفًا: “جت فترة كنت مخنوق شوية بعد فترة المرض، وكنت برفض أدوار كتير ومش فاهم السبب، فقررت أروح لدكتور نفسي”.

ونوه بأنه زار أكثر من طبيب حتى وجد الشخص المناسب الذي يشعر معه بالراحة والثقة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطبيب والمريض يجب أن تقوم على الثقة الكاملة لأن الطبيب يطّلع على أدق تفاصيل حياة المريض.