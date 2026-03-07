كريم فهمي: كلما اقتربت من عمل يجمعني بأحمد أخويا يحدث "سر إلهي" ويتأجل

تحدث الفنان كريم فهمي عن إمكانية التعاون الفني مع شقيقه الفنان أحمد فهمي، قائلًا: "معرفش التعاون ده هيكون امتى، ممكن تسألوه هو وهو هيرد"، مؤكدًا أنه يتمنى ذلك بشدة، لكنه يرى أن المشروع يجب أن يكون مدروسًا جيدًا.

أمنية كريم فهمي

وقال كريم فهمي، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة “النهار”: "طبعًا أتمنى أشتغل مع أحمد، هو نجم كبير وأتشرف بالشغل معاه، لكن إحنا الاتنين بنكتب، فالموضوع محتاج تحضير كويس ومش مجرد إننا نعمل فيلم وخلاص".

وأشار كريم فهمي إلى أن هناك أكثر من مشروع كان من المفترض أن يجمعهما لكنه لم يكتمل، مضيفًا: "كل ما نيجي نشتغل مع بعض تحس إن في سر إلهي بيقول لنا مش دلوقتي"، موضحًا أنه كان هناك الكثير من الأعمال الفنية الذي من المقرر أن يشاركونوا معًا فيه، إلا أنه هناك خوف من عدم تحقيق النجاح.

وتابع: "في فرق كبير عندي بين الناجح والحلو، أنا عايز أعمل مشروع حلو، النجاح بتاع ربنا وتوفيقه، إنما أنا عايز أعمل حاجة لما أعملها تبقي قاعدة قدامي محترمها، ده المهم بالنسبة لي في الشغلانة دي كلها، إني أعمل حاجة بحبها وأحترم نفسي فيها والجمهور يحترمها، رقم واحد، رقم اتنين، رقم عشرة، رقم خمسة عشر، دي نشوفها بعدين".