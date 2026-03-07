كريم فهمي: عادل إمام أهم نجم في تاريخ الوطن العربي.. وعمره ما قال أنا رقم واحد

كشف الفنان كريم فهمي، عن تأثره الكبير بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه كان يشاهد صورته يوميًا في شارع الهرم عندما كان صغيرًا، وأن أول تجربة تمثيل له كانت في سن 14 عامًا حين قدم شخصية عادل إمام في عرض مدرسي لمسرحية "مدرسة المشاغبين".

أهم نجم في الوطن العربي

وقال كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إن عادل إمام أهم نجم في الوطن العربي عبر التاريخ، ومع ذلك عمره ما قال عن نفسه رقم واحد، الناس هي اللي لقّبته"، معقبًا: "متأثر بيه جدًا، أول مرة مثلت كان عندي 14 سنة في المدرسة، وكنا بنعمل "مدرسة المشاغبين" وأنا كنت بعمل دور عادل إمام".

وتابع: "فالراجل ده أهم نجم في الوطن العربي عبر التاريخ، ومع ذلك عمره ما قال عن نفسه رقم واحد، الناس هي اللي لقبته، فإحنا بنتعلم من الجيل ده، وبحترمه لأنه واجه الإرهاب في أفلامه، وراجل لديه مواقف، أهم ملف بالنسبة لي التعليم، مش القراءة والكتابة بس، لكن إن كل واحد يبقى متعلم شغلته صح".