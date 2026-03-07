كريم فهمي : فكرة اللجان بتستفزني أوي.. وأنا من أوائل الناس اللي اتكلمت عنها

كشف الفنان كريم فهمي، عن هجومه الأخير على السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه لا يحبها كثيرًا، قائلًا: "هاجمتها لما كنت بكتب على فيسبوك، وقولت إنها عملت للرخيص قيمة".

وأضاف كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، : "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وممكن تكون مؤذية أحيانًا، وأنا بصراحة مابفهمش الصراع اللي بيحصل فيها"، موضحًا أنه كتب في الماضي منشورات هاجم فيها السوشيال ميديا، إلا أنه أدرك لاحقًا أن ليس كل الآراء يجب نشرها.

وأوضح كريم فهمي أن جيله تعلم استخدام السوشيال ميديا بالتجربة لأنها لم تكن موجودة من قبل، قائلًا: "الحقيقة مش كل حاجة ينفع تتكتب، دي من الحاجات اللي اتعلمناها في السوشيال ميديا، إحنا جيل السوشيال ميديا اتولدت على إيدينا، ما كانتش موجودة وبقت موجودة، فالجيل الأصغر لو قلت له ما كانش في سوشيال ميديا زمان هيستغرب، فإحنا اتعلمنا معاها إن مش كل آرائك ينفع تقولها".

وتابع: "فكرة اللجان بتستفزني أووي، وأنا من أوائل الناس اللي اتكلمت عن موضوع اللجان، كنت بتهاجم منها، الفكرة إن ممكن حد يسلط لجنة على تفصيلة صغيرة عندك وسط حاجات حلوة كتير، فتتحول لقضية كبيرة".