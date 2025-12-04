سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025

تراجع سعر الذهب في مصر بمقدار طفيف مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 على مستوي محلات الصاغة المختلفة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

تراجع طفيف

وهوي سعر المعدن الأصفر مع بدء التعاملات مقداراً طفيفُا لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو 5580 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6377 جنيه للبيع و 6405 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5580 جنيه للبيع و 5605 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4782 جنيه للبيع و 4804 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3720 جنيه للبيع و 3736 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4199 دولار للبيع و 4200 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.64 ألف جنيه للبيع و 44.84 ألف جنيه للشراء