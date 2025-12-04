قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.. وإعلامي يكشف السبب
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر بمقدار طفيف مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 على مستوي محلات الصاغة المختلفة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

تراجع طفيف

وهوي سعر المعدن الأصفر مع بدء التعاملات مقداراً طفيفُا لم يجاوز حاجز الـ10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تذبذب أسبوعي

تعرض الذهب خلال الأسبوع الجاري لحالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 20 حتى 50 جنيها في المتوسط، بالرغم من تعرضه للهبوط على مدار الأسابيع القلائل الماضية بمقدار اقترب من 550 جنيه علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو  5580 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6377 جنيه للبيع و 6405 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5580 جنيه للبيع و 5605 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4782 جنيه للبيع و 4804 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3720 جنيه للبيع و 3736 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4199 دولار للبيع و 4200 دولار للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.64 ألف جنيه للبيع و 44.84 ألف جنيه للشراء

