أكد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا، أن خطة أوروبا لاستخدام 105 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا بمثابة حرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي إعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

ومنذ قليل، أعلنت سلطات زابوروجيا الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 900 هجوم على المقاطعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية في تحرر بلدة تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

